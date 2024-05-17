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الخارجية الألمانية: هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على قوافل المساعدات لغزة وصمة عار وهذه الهجمات لن تحرر الرهائن

Lebanon 24
17-05-2024 | 11:46
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