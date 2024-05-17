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أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:08
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