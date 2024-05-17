Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود (سبوتنيك)

Lebanon 24
17-05-2024 | 15:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيّرتين وتدميرهما فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (سبوتنيك)
lebanon 24
18/05/2024 02:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (سبوتنيك)
lebanon 24
18/05/2024 02:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا اليوم 25 صاروخا فوق منطقة بيلغورود أطلقتها القوات الأوكرانية
lebanon 24
18/05/2024 02:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود
lebanon 24
18/05/2024 02:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2024-05-17
18:53 | 2024-05-17
18:35 | 2024-05-17
18:24 | 2024-05-17
18:14 | 2024-05-17
18:13 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24