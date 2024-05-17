Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد فلسطيني من قادة كتيبة جنين بقصف إسرائيلي عبر مسيرة على حارة الدمج بمخيم جنين

Lebanon 24
17-05-2024 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي يستهدف الضفة الغربية.. وسقوط شهيد من قادة كتيبة جنين! (فيديو)
lebanon 24
18/05/2024 02:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: إصابة 5 أشخاص بقصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية وإنهيار منزل من طابقين
lebanon 24
18/05/2024 02:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف موقعا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية (وكالة الأنباء الفلسطينية)
lebanon 24
18/05/2024 02:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 3 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب شارع النفق في مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/05/2024 02:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2024-05-17
18:53 | 2024-05-17
18:35 | 2024-05-17
18:24 | 2024-05-17
18:14 | 2024-05-17
18:13 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24