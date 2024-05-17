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بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة في مالي تغادر رسمياً بعد 11 عاماً

Lebanon 24
17-05-2024 | 18:13
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