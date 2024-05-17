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حركة الجهاد: استخدام سلاح الجو لتنفيذ عملية اغتيال غادرة تطور خطير وهو إقرار من العدو بعجزه أمام أبطال كتيبة جنين

Lebanon 24
17-05-2024 | 18:24
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