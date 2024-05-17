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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا

Lebanon 24
17-05-2024 | 19:17
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