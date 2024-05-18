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صفارات الإنذار تدوي في مناطق كريات شمونة والجليل الأعلى بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة من لبنان

Lebanon 24
18-05-2024 | 00:28
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