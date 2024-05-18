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مصدر مصري رفيع المستوى: ‫القاهرة عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:13
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