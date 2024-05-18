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مصادر أوكرانية: إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:24
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