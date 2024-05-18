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معاريف عن مسؤول إسرائيلي: الأميركيون متأكدون أن حماس ستبقى بشكل أو بآخر في غزة في اليوم التالي للحرب

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:02
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