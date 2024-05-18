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إعلام فلسطيني: مقتل 15 شخصا بغارات إسرائيلية على مواطنين حاولوا العودة لمنازلهم في جباليا

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:35
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