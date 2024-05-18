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المرصد السوري: ضربات جوية يرجح أنها إسرائيلية تستهدف سيارة كانت تقل شخصين قرب حاجز للجيش السوري بريف دمشق عند الحدود اللبنانية

Lebanon 24
18-05-2024 | 07:46
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