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لافروف: سنبقى منفتحين على الحوار مع الغرب شرط الانطلاق من الواقع واحترام روسيا ومخاوفها دون إملاءات من منطلق القوة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-05-2024 | 07:58
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