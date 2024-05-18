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وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت أربع قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع وصاروخين من طراز "هارم" فوق مقاطعة بيلغورود (سكاي نيوز)
Lebanon 24
18-05-2024
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08:17
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