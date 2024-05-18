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لابيد: على غانتس أن يعلن أنه لم يعد مستعداً لمد يده للتخلي عن الرهائن والشمال وسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى

Lebanon 24
18-05-2024 | 09:53
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