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رئيس الموساد السابق داني ياتوم: نتنياهو لا يهتم سوى بنفسه وعلينا أن نخرج للشوارع بمئات الآلاف للمطالبة برحيل الحكومة

Lebanon 24
18-05-2024 | 11:57
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