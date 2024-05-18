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القسّام تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال استدراج قوة راجلة شرقي مدينة رفح

Lebanon 24
18-05-2024 | 11:58
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