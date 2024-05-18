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الأمم المتحدة: 800 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح من رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
18-05-2024 | 12:40
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