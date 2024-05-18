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المفوض العام للأونروا: حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار وأي تصعيد إضافي سيسبب المزيد من المعاناة للمدنيين

Lebanon 24
18-05-2024 | 12:47
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