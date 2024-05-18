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الجيش الإسرائيلي يدعو سكان أحياء الكرامة ومشروع عامر والعطاطرة والسلاطين في شمال قطاع غزة إلى مغادرتها على الفور

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:10
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