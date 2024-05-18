22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: مهمتنا الأساسية هي إعادة الـ128 مختطفا المختطفين في غزة
Lebanon 24
18-05-2024
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نبذل جهودا كبيرة لإعادة باقي المخطوفين بأسرع وقت ممكن
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نبذل جهودا كبيرة لإعادة باقي المخطوفين بأسرع وقت ممكن
18/05/2024 23:22:25
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة ونحاول منع ذلك
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة ونحاول منع ذلك
18/05/2024 23:22:25
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها في شمال قطاع غزة
18/05/2024 23:22:25
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي: لا توجد طريقة لإعادة المختطفين دون وقف الحرب (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي: لا توجد طريقة لإعادة المختطفين دون وقف الحرب (الجزيرة)
18/05/2024 23:22:25
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
16:25 | 2024-05-17
17/05/2024 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بفستانها.. ماغي بو غصن "تدبك" مع فرقة رقص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممسكة بفستانها.. ماغي بو غصن "تدبك" مع فرقة رقص شاهدوا الفيديو
02:57 | 2024-05-18
18/05/2024 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
04:29 | 2024-05-18
18/05/2024 04:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
06:23 | 2024-05-18
18/05/2024 06:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
03:49 | 2024-05-18
18/05/2024 03:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:03 | 2024-05-18
بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسط خلاف عاصف بعد كلمة عضو المجلس بيني غانتس
15:25 | 2024-05-18
مكتب غانتس: إذا كان نتنياهو يهتم بحكومة الطوارئ فعليه اتخاذ القرارات لا أن يجر رجليه خوفا من المتطرفين
15:22 | 2024-05-18
مكتب غانتس ردا على نتنياهو: لو كنت استمعت لغانتس لكنا دخلنا رفح قبل شهرين وأنهينا المهمة
15:15 | 2024-05-18
نتنياهو يرفض مهلة غانتس ويلمح إلى رفضه قيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية
15:11 | 2024-05-18
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بكلمة أمام عائلات الأسرى بتل أبيب: أنا والرئيس بايدن نقف معكم
14:42 | 2024-05-18
نتنياهو: في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
18/05/2024 23:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24