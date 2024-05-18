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الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الرهينة رون بنيامين في غزة

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:38
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على جثة الرهينة رون بنيامين في غزة وإعادتها لدفنها.
وأعلن الجيش الجمعة، العثور على جثث 3 رهائن إسرائيليين في غزة، كانت حماس قد أسرتهم خلال هجوم 7 تشرين الاول.
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وحدد الجيش الإسرائيلي هوية الجثث التي تم العثور عليهما، واحدة لإمرأة ألمانية- إسرائيلية تدعى شاني لوك (22 عاما)، والثانية لامرأة تدعى أميت بوسكيلا (28 عاما)، والأخرى لرجل يدعى إسحاق غيليرينتر (56 عاما).


وكان هجوم حماس غير المسبوق عبر الحدود في 7 تشرين الاول على جنوب إسرائيل قد أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وأفرج تقريبا عن نصف الرهائن منذ ذلك الوقت، في تبادل للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل خلال نوفمبر.
وتقول إسرائيل إن هناك نحو 100 رهينة في غزة فضلا عن رفات نحو 30 آخرين، واستشهد في الحرب على قطاع غزة منذ هجوم 7 تشرين الاول أكثر من 35 ألف فلسطيني. (سكاي نيوز)
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