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القناة 12 الإسرائيلية: غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي الليلة

Lebanon 24
18-05-2024 | 14:15
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