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وزير الاتصالات الإسرائيلي: حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين

Lebanon 24
18-05-2024 | 14:27
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