Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بكلمة أمام عائلات الأسرى بتل أبيب: أنا والرئيس بايدن نقف معكم

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد لنظيره المصري موقف بايدن الواضح بعدم دعم عملية رفح
lebanon 24
19/05/2024 06:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة لعدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل
lebanon 24
19/05/2024 06:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب والقدس وبئر السبع لمطالبة نتنياهو بالموافقة على الصفقة (العربية)
lebanon 24
19/05/2024 06:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 06:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2024-05-18
16:34 | 2024-05-18
16:03 | 2024-05-18
15:25 | 2024-05-18
15:22 | 2024-05-18
15:15 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24