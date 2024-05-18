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نتنياهو يرفض مهلة غانتس ويلمح إلى رفضه قيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:15
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