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مكتب غانتس: إذا كان نتنياهو يهتم بحكومة الطوارئ فعليه اتخاذ القرارات لا أن يجر رجليه خوفا من المتطرفين

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:25
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