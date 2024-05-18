Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: الجيش يعلن مقتل اثنين من عناصره في معارك جنوب غزة

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي اسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة أمس
lebanon 24
19/05/2024 09:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب في لواء غيفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في معارك شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك محيط غزة
lebanon 24
19/05/2024 09:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2024-05-19
02:42 | 2024-05-19
02:17 | 2024-05-19
02:16 | 2024-05-19
02:13 | 2024-05-19
02:12 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24