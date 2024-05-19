Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن القائد السابق لفرقة غزة: الجيش الإسرائيلي يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-05-2024 | 01:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي: لا توجد طريقة لإعادة المختطفين دون وقف الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الموساد السابق: سأوقف الحرب في غزة لو كان المقابل استعادة جميع الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن وزير العدل الإسرائيلي السابق حاييم رامون: الحرب لم تحقق أهدافها وعلى رئيس الأركان تقديم استقالته (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انسحاب كل الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 09:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2024-05-19
02:42 | 2024-05-19
02:17 | 2024-05-19
02:16 | 2024-05-19
02:13 | 2024-05-19
02:12 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24