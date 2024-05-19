Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مدينة القدس للمطالبة باستقالة نتنياهو

Lebanon 24
19-05-2024 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيس قرب "أوفاكيم" في النقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
lebanon 24
19/05/2024 13:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا
lebanon 24
19/05/2024 13:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات هاتفية متوقعة في وقت لاحق اليوم بين بايدن ونتنياهو
lebanon 24
19/05/2024 13:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مصادر الشرطة تشتبه في أن منفذ عملية الطعن في القدس سائح تركي الأصل (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2024 13:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:01 | 2024-05-19
05:50 | 2024-05-19
05:45 | 2024-05-19
05:42 | 2024-05-19
05:37 | 2024-05-19
05:30 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24