يديعوت أحرونوت نقلاً عن عضوين في الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية": غانتس لن ينتظر حتى ٨ حزيران المقبل إذا لم يحدث تغيير في سياسة نتنياهو (سكاي نيوز عربية)

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