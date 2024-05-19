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برنامج الغذاء العالمي: أوامر إخلاء بعض مناطق شمال غزة الأخيرة ستعرض وصول المساعدات لخطر (العربية)

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:21
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