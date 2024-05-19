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مفوض أونروا: إسرائيل عذبت موظفين أمميين لتنتزع منهم اعترافات بجرائم لم يرتكبوها (العربية)
Lebanon 24
19-05-2024
|
06:01
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