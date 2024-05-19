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وكالة تسنيم الإيرانية: الاتصال الهاتفي مع مرافق الرئيس الإيراني أفاد بآمال كبيرة في انتهاء الحادث من دون خسائر في الأرواح

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:09
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