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رويترز: وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله (الجزيرة)

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:58
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