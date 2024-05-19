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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سيتم إرسال مزيد من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث
Lebanon 24
19-05-2024
|
11:23
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