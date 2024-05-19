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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها قبل 4 أيام في معارك شمال غزة

Lebanon 24
19-05-2024 | 11:27
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