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وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان كان يعتزم زيارة لبنان الخميس المقبل (الجديد)

Lebanon 24
19-05-2024 | 14:10
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