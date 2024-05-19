وزارة الخارجية السورية: نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ونؤكد ثقتنا بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة

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