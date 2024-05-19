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وزارة الخارجية السورية: نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ونؤكد ثقتنا بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:00
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