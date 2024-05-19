Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الملكي السعودي: الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفحوصات الطبية للملك السعودي تبيّن إصابته بالتهاب في الرئة
lebanon 24
20/05/2024 01:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية
lebanon 24
20/05/2024 01:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات روتينية (العربية)
lebanon 24
20/05/2024 01:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي: العاهل الأردني والرئيس بايدن يؤكدان التزامهما بالعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
20/05/2024 01:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2024-05-19
18:03 | 2024-05-19
17:37 | 2024-05-19
17:30 | 2024-05-19
17:17 | 2024-05-19
17:14 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24