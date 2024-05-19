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صافرات الإنذار تدوي في منطقة المطلة شمالي إسرائيل قرب الحدود مع جنوب لبنان (يديعوت أحرونوت)

Lebanon 24
19-05-2024 | 16:46
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