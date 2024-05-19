Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: الأمين العام غوتيريش يتابع بقلق التقارير عن حادث مروحية رئيسي

Lebanon 24
19-05-2024 | 16:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود
lebanon 24
20/05/2024 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: يجب إطلاق المحتجزين في غزة دون شروط
lebanon 24
20/05/2024 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ينوي التنحي عن منصبه لدواع صحية (الشرق)
lebanon 24
20/05/2024 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين "لأن الفشل لن يغتفر"
lebanon 24
20/05/2024 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2024-05-19
18:03 | 2024-05-19
17:37 | 2024-05-19
17:30 | 2024-05-19
17:17 | 2024-05-19
17:14 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24