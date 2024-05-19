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وكالة الأنباء الإيرانية: دخول طائرة تركية من دون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية الأجواء الإيرانية

Lebanon 24
19-05-2024 | 17:37
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