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شهداء ومصابون في قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
19-05-2024
|
19:35
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