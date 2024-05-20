Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن خالص تعازينا وتعاطفنا مع إيران في هذه الخسارة الفادحة

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم بلاده لشعب وقيادة إيران بعد "الحادث المأساوي"
lebanon 24
20/05/2024 11:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يوجه بعرض الإمكانات المتوفرة على إيران في البحث عن طائرة الرئيس رئيسي
lebanon 24
20/05/2024 11:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني لبحث سبل إنهاء الحرب بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/05/2024 11:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الباكستاني: نمضي سريعا في خطوات تتعلق باستثمارات من السعودية
lebanon 24
20/05/2024 11:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:53 | 2024-05-20
03:52 | 2024-05-20
03:51 | 2024-05-20
03:42 | 2024-05-20
03:38 | 2024-05-20
03:36 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24