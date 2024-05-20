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مستشفى "هداسا" في القدس يعلن وصول 5 جنود مصابين من قطاع غزة خلال الأيام الماضية (قناة فلسطين)

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:51
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