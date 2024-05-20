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وسائل إعلام إسرائيلية: بدء تظاهرات ضد الحكومة والمحتجون يحاولون إغلاق طرق ومفترقات رئيسة مع افتتاح الدورة الصيفية لـ"الكنيست"

Lebanon 24
20-05-2024 | 02:12
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