Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الإمارات: نؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة

Lebanon 24
20-05-2024 | 02:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: نؤكد استعدادنا التام لتقديم ما يمكن من دعم عمليات البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني
lebanon 24
20/05/2024 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء باكستان: ستقيم بلادنا يوم حداد احتراما للرئيس الإيراني ورفاقه وتضامنا مع الأشقاء في إيران
lebanon 24
20/05/2024 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني يعرب عن تضامن حكومة السودان وشعبها مع القيادة والشعب الإيراني بعد مصرع رئيسي
lebanon 24
20/05/2024 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ويعلن التضامن مع إيران "في هذا الظرف الصعب" (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/05/2024 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:15 | 2024-05-20
06:06 | 2024-05-20
06:03 | 2024-05-20
05:55 | 2024-05-20
05:41 | 2024-05-20
05:36 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24