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رئيس وزراء باكستان: ستقيم بلادنا يوم حداد احتراما للرئيس الإيراني ورفاقه وتضامنا مع الأشقاء في إيران

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:53
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